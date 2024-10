Ufficiale Napoli-Lecce, designato il giovane Tremolada con Meraviglia al Var

Sarà il giovane Paride Tremolada (già al Maradona in questa stagione per la sfida al Parma) ad arbitrale Napoli- Lecce, in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15:00, valida per la 9ª giornata della Serie A. A coadiuvare l'arbitro di Monza gli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Marco Trinchieri di Milano. IV Ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata. In sala video al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia e Assistente VAR Rosario Abisso di Palermo.

