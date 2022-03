Napoli-Milan, ecco dove vedere il match in tv streaming

La Lega Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi, oltre alla relativa assegnazione televisiva, della 28^ giornata del campionato.

La Lega Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi, oltre alla relativa assegnazione televisiva, della 28^ giornata del campionato. La sfida di Napoli-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, attraverso le varie app per smart tv e in streaming sui dispositivi mobili.

28^ Giornata

04/03/2022 Venerdì ore 20.45 Inter-Salernitana DAZN/Sky

05/03/2022 Sabato ore 15.00 Udinese-Sampdoria DAZN

05/03/2022 Sabato ore 18.00 Roma-Atalanta DAZN

05/03/2022 Sabato ore 20.45 Cagliari-Lazio DAZN/Sky

06/03/2022 Domenica ore 12.30 Genoa-Empoli DAZN/Sky

06/03/2022 Domenica ore 15.00 Bologna-Torino DAZN

06/03/2022 Domenica ore 15.00 Fiorentina-Hellas Verona DAZN

06/03/2022 Domenica ore 15.00 Venezia-Sassuolo DAZN

06/03/2022 Domenica ore 18.00 Juventus-Spezia DAZN

06/03/2022 Domenica ore 20.45 Napoli-Milan DAZN (DAZN)