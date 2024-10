Napoli primo in classifica, scende la quota Scudetto: agganciata la Juventus

Antonio Conte prova a sconvolgere le gerarchie della Serie A. Con la vittoria sul Monza, il Napoli si è guadagnato la testa solitaria della classifica, 483 giorni dopo l'ultima volta. E gli esperti di Planetwin365 e Snai iniziano a credere nel tricolore, come riporta Agipronews: la quota è scesa da 6 a 4,50, alla pari della Juventus, che a Genova ha ritrovato i tre punti interrompendo la striscia di pareggi.

Conte e Thiago Motta, dunque, appaiati all'inseguimento dell'Inter, che a Udine ha riscoperto un Lautaro Martinez in versione trascinatore. I nerazzurri restano la favorita principale per il titolo, offerti a 1,90 su bet365. Come il Napoli, anche il Milan inizia a scalare gerarchie nelle quote scudetto. Dopo una partenza a rilento, il derby sembra aver sbloccato la squadra di Fonseca. Dal 9 della scorsa settimana, la quota per i tricolore è scesa ora a 6 su William Hill. Più lontane le altre big: Atalanta in lavagna a 29, Roma a 34 e Lazio a 67, così come il Torino, che proprio contro i biancocelesti ha subito la prima sconfitta in campionato.