Napoli-Roma, dominio azzurro certificato dai numeri: triplo dei tiri, doppio delle palle gol e non solo

Il Napoli ha letteralmente dominato, più di quanto dica il risultato, la partita di ieri sera contro la Roma. A certificarlo sono le statistiche. Gli azzurri hanno fatto meglio in tutto: tiri, tiri in porta, palle gol, possesso palla, ingressi in area e non solo. Dai dati diramati dalla Lega Serie A emerge la migliore prestazione dei partenopei rispetto ai capitolini.