Napoli-Samp, tifosi georgiani e napoletani in corteo nel pre-partita: l’iniziativa

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, su Twitter ha rivelato una bella iniziativa che si terrà nel pre-partita di Napoli-Sampdoria: “Tre ore prima dell’inizio della partita Napoli-Sampdoria, alle ore 15:30, i tifosi georgiani e napoletani, si raduneranno all’uscita della stazione di Campi Flegrei e si dirigeranno verso lo stadio. Sarà organizzata una grande marcia a sostegno di Khvicha Kvaratskhelia e del Napoli. Si invitano i tifosi a indossare la maglia del Napoli o della Georgia, oltre a portare le bandiere georgiane.

Il corteo sarà trasmesso in diretta su un maxi-schermo installato ad “East Point” il più grande centro commerciale di Tbilisi (capitale della Georgia, ndr), dove insieme ai festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, si svolgerà un grande evento dedicato alla squadra partenopea e ci sarà anche la premiazione dei vincitori del torneo Maradona, una rassegna per i piccoli calciatori in erba. All’evento di Tbilisi parteciperanno calciatori veterani, campioni in carica e molti ospiti d’onore”.