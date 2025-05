Clamoroso Kvara: può vincere 2 Scudetti e Champions nella stessa stagione

Khvicha Kvaratskhelia è in finale di Champions League. Il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera col suo Paris Saint-Germain sfiderà l'Inter, squadra che nel corso della sua avventura a Napoli ha già affrontato sei volte. Il bilancio non è di quelli che fanno sorridere: una sola vittoria e due pareggi. Nessun gol realizzato, nessun assist.

Però tra tre settimane infortuni permettendo il georgiano sarà grande protagonista della partita più importante dell'anno, una gara che può incoronarlo come uno dei migliori al mondo. Al termine di una stagione che per Kvara può concludersi con due Scudetti, una Coppa di Francia e una Champions League.

Già, perché il Napoli in corsa per la vittoria del quarto Tricolore della sua storia nella prima parte di stagione ha goduto delle prestazioni, dei gol e degli assist del suo ex campione. La Lega Serie A assegna di diritto la medaglia solo ai giocatori in rosa al momento della vittoria e la decisione di consegnarla anche a Kvaratskhelia spetterebbe quindi al Napoli.