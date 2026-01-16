Ufficiale

Napoli-Sassuolo, dirigerà Fourneau con Aureliano al Var: la sestina completa

Napoli-Sassuolo, dirigerà Fourneau con Aureliano al Var: la sestina completaTuttoNapoli.net
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 12:13Notizie
di Fabio Tarantino

Sarà Francesco Fourneau l'arbitro di Napoli-Sassuolo, match valido come 21esimo turno del campionato italiano. Ecco la sestina completa:

FOURNEAU

BARONE – POLITI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        ABISSO