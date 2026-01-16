Napoli-Sassuolo, tornelli aperti dalle 15.30: tutte le info utili
In occasione della gara di Campionato contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 18:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.
I tornelli apriranno alle ore 15:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSC Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/catalog ) e presso i punti vendita Ticketone abilitati.
La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
