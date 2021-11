Napoli scatenato in attacco: cinque gare di fila con più di due gol segnati in Europa

L'attacco del Napoli sta vivendo un momento di grazie nonostante questa sera mancassero due calciatori come Osimhen e Insigne. La squadra di Spalletti infatti per la seconda volta nella sua storia ha segnato più di due reti in cinque gare di fila nelle competizioni UEFA. Non solo la per la seconda volta il Napoli ha segnato quattro gol nel secondo tempo in Europa, l'ultima volta era successo nel 1992 contro il Valencia.