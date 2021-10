Napoli-Torino, l'anno scorso Insigne pareggiò al 92': i precedenti in A

Napoli nettamente in vantaggio contro il Torino nei precendeti match giocati in casa in Serie A. Solo 8 i successi per i granata su 67 confronti giocati nella massima serie, a fronte di 28 vittorie degli azzurri. Il risultato più frequente è il pareggio, verificatosi in ben 31 occasioni.

L'ultimo segno X la scorsa stagione, nella partita giocata il 23 dicembre 2020. In quella occasione era finita 1-1: i granata avevano trovato il vantaggio con Izzo, ma nel recupero, al 92', era arrivato il pareggio di Lorenzo Insigne.

Vittoria di misura per gli azzurri invece nella stagione 2019-2020, con il punteggio di 2-1: doppio vantaggio del Napoli con Manolas e Di Lorenzo, prima del gol di Edera che aveva accorciato le distanze per il Toro nel recupero.

Per trovare l'ultimo successo granata bisogna invece risalire al 17 maggio 2009: un 2-1 firmato da Rolando Bianchi e Alessandro Rosina, che ribaltarono l'iniziale vantaggio napoletano firmato da Pià.