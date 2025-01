Napoli-Verona, gli scaligeri non vincono a Fuorigrotta da 42 anni: i precedenti

Sono quattro i successi consecutivi con i quali il Napoli si presenta all'appuntamento contro il Verona. Gli azzurri dovranno vendicare il ko dell'andata contro i gialloblu: un pesante 3-0 alla prima giornata con la squadra di Conte ancora incompleta. Quanto ai veneti, nel corso dell'ultimo turno di campionato è arrivato il primo pareggio stagionale e per la prima volta da quando è iniziata questa Serie A, la squadra allenata da Zanetti è riuscita a mettere insieme due risultati utili di fila.

Sono solamente tre le sconfitte subite in campionato tra A e B, in casa, dal Napoli contro il Verona. E per ritrovare l'ultima tocca anche fare un bel salto a ritroso, per la precisione al 2 gennaio 1983 (esattamente 42 anni fa). In quella circostanza gli scaligeri si imposero per 2-1 grazie alla doppietta di Pierino Fanna. La serie di risultati positivi interni del Napoli con i gialloblu è arrivata a quota 23: 15 vittorie e 8 pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

40 incontri disputati

23 vittorie Napoli

14 pareggi

3 vittorie Verona

71 gol fatti Napoli

20 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1948/1949 Serie B Napoli vs Verona 0-1, 17° giornata

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2023/2024 Serie A Napoli vs Verona 2-1, 23° giornata