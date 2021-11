Napoli-Verona, probabili formazioni Tmw: tornano Insigne e Fabian

Dopo la bella vittoria in Europa League a Varsavia, il Napoli si rituffa sul campionato con la sfida di domenica al Maradona contro l'Hellas Verona. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Verona raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

Tornano i titolari

Non ci sarà lo squalificato Koulibaly e restano da monitorare le condizioni di Osimhen, mentre Insigne e Fabiàn dovrebbero ritornare titolare dopo il riposo europeo. Nel 4-2-3-1 di Spalletti c’è Ospina tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Manolas non è al top) e Mario Rui. In mezzo Anguissa dovrebbe ritrovare Fabiàn al suo fianco, con Politano, Zielinski e Insigne a comporre la trequarti offensiva. Nel ruolo di centravanti si proverà a recuperare Osimhen fino all’ultimo minuto, con Petagna prima alternativa.

Attacco confermatissimo: Barak alle spalle di Caprari e Simeone

Il capolavoro con la Juventus è stato logica conseguenza di una prova collettiva ai limiti della perfezione. E dunque non sorprende che Tudor stia meditando di confermare in blocco l'undici schierato al Bentegodi una settimana fa, con Dawidowicz, Gunter e Casale a schermare lo specchio di Montipò. Ilic non ha ancora riassorbito completamente l'infortunio alla caviglia rimediato contro l'Udinese e resta in dubbio: favorito dunque Tamèze per duettare con Veloso, in linea con i soliti Faraoni e Lazovic. L'attacco è atomico ed è difficile mettervi mano: Barak sarà il collante, alle spalle di Caprari e del Cholito Simeone.