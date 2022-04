Napoli vincente con la Fiorentina nelle ultime 3 in A: 4 vittorie di fila mancano da oltre 30 anni

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Fiorentina in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Fiorentina in Serie A (segnando sempre almeno due gol) e non arriva a quattro successi di fila nel massimo torneo contro i Viola dal periodo compreso tra 1988 e 1990 (cinque in quel caso).