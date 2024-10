Foto Natan si fa male, scoppia in lacrime ma resta in campo fino alla fine

vedi letture

Il difensore in prestito dal Napoli, autore di una buona prestazione, scoppia a piangere dal dolore ma gioca l'intero match che vede il Betis perdere 1-0.

Nel finale del derby tra Siviglia e Betis, Natan si fa male ma resta in campo per cercare il pareggio degli ospiti. Il difensore in prestito dal Napoli, autore di una buona prestazione, scoppia a piangere dal dolore ma gioca l'intero match che vede il Betis perdere 1-0.

Per il Siviglia, che resta in dieci per l'espulsione di Niuanzou al 90', gol decisivo di Lukebakio. Di seguito le immagini della smorfia di dolore e delle lacrime di Natan.