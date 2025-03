Nations League, la Georgia travolge l'Armenia e viene promossa: gol e assist per Kvara

Spettacolo dominante della Georgia, che travolge in pieno l'Armenia con un 6-1 senza storia nel match di ritorno degli spareggi di UEFA Nations League, assicurandosi così la promozione in Lega B. Otar Kiteishvili e Georges Mikautadze hanno segnato una doppietta ciascuno, protagonisti in una vera e propria sagra del gol, senza lasciare nemmeno le briciole agli avversari. In rete anche l'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ora al Paris Saint-Germain, autore anche di un assist. Relegata in Lega C, dunque, l'Armenia.

Con il risultato complessivo di 9-1 tenendo conto della gara d'andata. Ora, sette altre sfide dei playoff sono in gioco, con la Turchia che cerca di difendere il vantaggio complessivo di 3-1 contro l'Ungheria, mentre la Scozia punta ad allungare il suo stretto vantaggio di 1-0 sulla Grecia. Slovenia e Slovacchia si sfideranno per rompere l'impasse nel ritorno, invece Serbia e Austria sono ancora in parità 1-1 nel punteggio complessivo.

GEORGIA (4-4-1-1): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Tsitaishvili; Chakvetadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Kiteishvili; Kvaratskhelia; Mikautadze. Allenatore: Willy Sagnol.

ARMENIA (4-3-2-1): Cancarevic; Hovhannisyan, Harutyunyan, Haroyan, Mkrtchyan; Udo, Iwu, Tiknizyan; Bichakhchyan, Sevikyan; Barseghyan. Allenatore: John van 't Schip.