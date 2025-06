Nations League, trionfa il Portogallo di CR7! Spagna ko ai rigori: fatale l'errore di Morata

vedi letture

Il Portogallo batte la Spagna ai calci di rigori e si aggiudica la seconda Nations League della sua storia. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, che permane nei supplementari, la finale si decide dagli undici metri. Decisivo l'errore dal dischetto di Alvaro Morata che si fa parare il tiro centrale da Diogo Costa. La Spagna era passata in vantaggio al 22’ con Zubimendi, abile a sfruttare una mischia in area dopo un cross di Yamal, ma la risposta portoghese è arrivata subito, al 26’, con Nuno Mendes, autore del suo primo gol in Nazionale con un potente diagonale.

La Roja ha chiuso avanti il primo tempo grazie a un’illuminazione di Pedri per Oyarzabal, che ha firmato il 2-1. Nella ripresa, però, ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo a rimettere tutto in equilibrio: su un cross di Mendes deviato da Le Normand, il fuoriclasse portoghese ha eluso la marcatura di Cucurella e battuto Unai Simón da pochi passi. CR7 è stato poi costretto ad uscire dopo un infortunio muscolare poco prima del 90'.