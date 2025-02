Nessuna squadra di Conte è rimasta senza successi per 5 gare di fila in A

Il Napoli non trova il successo da quattro gare in campionato, con tre pareggi seguiti da una sconfitta: una squadra di Antonio Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A; i partenopei, dopo la sconfitta contro il Como, potrebbero perdere due gare di fila per la prima volta da dicembre 2023, in cui uno dei due ko fu proprio contro l’Inter in casa (0-3).

