Neymar, spese folli: compra un attico extra-lusso a Dubai da oltre 50mln

vedi letture

. Il futuro appartamento del brasiliano vanterà una vista panoramica, una piscina, un ascensore privato

Anche se Neymar Junior ha giocato appena 7 presenze con la maglia dell'Al-Hilal dopo un investimento faraonico da 90 milioni di euro circa per toglierlo al Paris Saint-Germain per il momento e lo score personale piange, intanto si è goduto uno stipendio da re. Infatti il fuoriclasse brasiliano di 32 anni ha percepito ben 270 milioni di euro in due anni di solo ingaggio.

Vita placcata d'oro

Una quantità di soldi da far diventare paonazzo chiunque e quanto basta per darsi ai divertimenti più sfrenati. Infatti, come rivela il quotidiano spagnolo AS, Neymar ha deciso di comprarsi una nuova proprietà: si tratta di un attico di lusso a Dubai, nel primo “Residences by Binghatti” del mondo. Si tratta di 182 appartamenti appartenenti al proprietario della Bugatti.

La proprietà di Neymar è valutata oltre 50 milioni di euro. Il futuro appartamento del brasiliano vanterà una vista panoramica, una piscina, un ascensore privato e un montacarichi in grado - udite udite - di portare la sua auto fino all'attico. L'ex PSG ieri ha inaugurato la residenza extra lusso insieme al padre, ma prenderà possesso della sua proprietà al più tardi nel 2027.