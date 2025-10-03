Ufficiale Niente nazionale per Rrahmani: il kosovaro resta a Napoli, il motivo

Ora è ufficiale: Amir Rrahmani non prenderà parte ai prossimi impegni del Kosovo. Il difensore azzurro resterà a Napoli per proseguire il percorso di recupero dall’infortunio rimediato prima della sfida con il Milan, che lo ha già costretto a saltare anche la Champions League. Lo staff tecnico e medico di Antonio Conte monitorerà con attenzione le sue condizioni nei prossimi giorni, con la speranza di rivederlo in gruppo dopo la sosta per le Nazionali.

Se i tempi verranno rispettati, Rrahmani potrebbe saltare complessivamente quattro gare: Pisa e Milan in Serie A, lo Sporting CP in Europa e il Torino alla ripresa del campionato, il 18 ottobre. Un’assenza pesante per Conte, che conta sul suo ritorno per restituire solidità ed esperienza alla difesa azzurra.