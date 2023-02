"Niente scuola oggi?", siparietto Spalletti con piccoli tifosi del Napoli

Spalletti incontra alcuni ragazzini a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli, essendo mattina, si mostra dubbioso sulla loro presenza

Spalletti incontra alcuni ragazzini a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli, essendo mattina, si mostra dubbioso sulla loro presenza al Konami Training Center. Motivo? E' orario scolastico. "E la scuola? Sciopero?" è la prima domanda che Spalletti rivolge ai ragazzi. Loro glissano provando a cambiare argomento e facendogli i complimenti per il primo posto del Napoli. Ma il tecnico degli azzurri insiste: "Questo giorno di scuola quando lo recuperate? Come no...quando poi ti devo allenare e non capisci quello che ti dico, come si fa? Io quelli che non capiscono non li voglio".