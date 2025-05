Non è (ancora) finita: il piano è elettrizzante e Conte fa slittare la decisione

Dopo l'udienza in Vaticano da Papa Leone XIV, il Napoli s'è spostato a pochi passi dal Quirinale per l'atteso summit sul futuro di Antonio Conte. Un pranzo ed una riunione per tre ore complessive a casa De Laurentiis alla presenza anche dei suoi uomini di fiducia: il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, il ds Manna, l'ad Chiavelli, il club manager Sinicropi ed anche le rispettive mogli, a conferma del rapporto sereno e familiare tra il tecnico ed il presidente che hanno trascorso insieme anche due giorni ad Ischia post-Scudetto. Il risultato, per ora, è una fase di riflessione e quindi virtualmente una fumata grigia che può diventare azzurra ma anche nera: probabilmente le percentuali maggiori restano in quest'ultima direzione, ma se prima non sembrava esserci uno spiraglio e l'incontro pareva destinato solo alla ricerca di una risoluzione del contratto, ora nulla si può escludere. La risposta dovrebbe arrivare prima dell'inizio del weekend e, in caso di separazione, il Napoli è già da tempo su Massimiliano Allegri (nel frattempo tentato dal Milan e che segue con attenzione la situazione in casa Inter).

La forza progettuale del Napoli

Il Napoli naturalmente ha presentato garanzie in termini di ambizione e investimenti (ed anche di strutture). Il club ha una forza che ad oggi possono assicurare poche altre realtà. L'addio di Kvara ha lasciato crepe ed un po' di nervosismo, ma anche risorse da investire in questo mercato. Così come Osimhen che ora sembra pronto a partire a titolo definitivo. 150mln che dovrebbero diventare almeno 200 complessivi con la garanzia almeno della prima fase della Champions ed una serie di riscatti che sono in arrivo (Caprile, Gaetano e Natan certi, ma non solo), ma soprattutto anche un ritocco dell'attuale monte stipendi.

Un cambio di filosofia

Non solo investimenti per i cartellini per giocatori in rampa di lancio, quelli che hanno comunque fatto grande il club partenopeo, ma anche quelli che chiede Conte, in stile Lukaku, per giocatori già fatti, esperti e dall'ingaggio importante. Persino parametri zero, da cui il Napoli s'è tenuto rigorosamente alla larga nell'era ADL, ed addirittura i migliori a livello internazionale. Kevin De Bruyne è pronto a firmare, i legali sono già in città, ma anche Jonathan David, altro svincolato di lusso del calcio europeo, ad oggi è più vicino al Napoli rispetto a tutte le corteggiatrici. Insomma, delle premesse davvero niente male.