Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli per l'esterno punta Grealish o Chiesa"

Il braccio di ferro continua, ma Ademola Lookman non ha intenzione di rimanere a Bergamo. L'attaccante nigeriano ha fatto la sua scelta e intende rompere con l'Atalanta pur di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra: "Prendimi, Inter", il titolo accattivante de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina oggi.

Il Pallone d'Oro Africano vuole raggiungere Cristian Chivu al più presto e i club continuano a rimanere in contatto per cercare di sbrogliare la trattativa, ma per ora i meneghini non hanno trovato un'intesa economica con la Dea. "Il Napoli per l'esterno punta Grealish o Chiesa" si legge in riferimento alla scelta del nigeriano di andare all'Inter.