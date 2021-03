Non è questa la strada giusta per il Napoli

Oggi le parole dell'agente di Jorginho, rilasciate a Radio Marte, hanno aperto all'ipotesi di un ritorno del regista del Chelsea al Napoli.

IL PASSATO - L’italo-brasiliano ha fatto cose meravigliose in maglia azzurra, nei 3 anni di Sarri al Napoli è stato il perno del centrocampo, fondamentale per il 4-3-3. E’ facile pensare che se il tecnico toscano tornasse davvero sulla panchina azzurra, al primo posto per il ruolo di regista spunterebbe il nome di Jorginho. Però l’ingaggio del nazionale italiano è fuori portata, oltre che al costo, in un momento in cui il Napoli deve ridurre gli stipendi. Con i Blues il regista ha il contratto che scade a giugno 2023, fu acquistato nell’estate del 2018 per circa 65mln bonus compresi e a Londra guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

IL FUTURO - Il ritorno di Jorginho non è la strada giusta per il progetto del club che non può essere solo su giovanissimi, ma neanche di trentenni con questi stipendi. Probabilmente il Napoli dovrà cercare una soluzione intermedia: giovani di valore che abbiano già esperienza a buoni livelli, come era forse proprio Jorginho ai tempi del Verona. Il radar dello scouting azzurro forse avrà già puntato il nuovo cervello del centrocampo, ma ancora prima bisognerà capire chi sarà il prossimo allenatore e quale sistema di gioco attuerà.