Non solo David e CR7, tanti giocatori si svincoleranno il 30 giugno: la lista

vedi letture

Il 30 giugno sancirà la chiusura definitiva della stagione 2024/25, con essa ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto che si svincoleranno. Ci sono big assoluti come Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Jonathan David - accostato tra le altre a Napoli e Juventus -, profili di livello internazionale ad esempio Christian Eriksen, Alexandre Lacazette, Sergio Reguilon, Thomas Partey, e anche molte conoscenze della Serie A, su tutti Stefan de Vrij, Alex Meret, Florian Thauvin. Ovviamente c'è la possibilità che alcuni di questi calciatori firmino un prolungamento entro la fine del mese, è il caso del portiere del Napoli. Di seguito la lista completa dei calciatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

PORTIERI

Walter Benitez (32, PSV Eindhoven)

Lukas Bergstrom (22, Chelsea)

Alessio Cragno (30, Sampdoria)

Jesse Joronen (32, Venezia)

Anthony Lopes (34, Nantes)

Alex Meret (28, Napoli)

Yvon Mvogo (31, Lorient)

Mathew Ryan (33, Lens)

Marco Silvestri (34, Empoli)

Danny Ward (31, Leicester)

DIFENSORI

Tommaso Augello (30, Cagliari)

Oliver Boscagli (27, PSV Eindhoven)

Pawel Dawidowicz (30, Hellas Verona)

Stefan de Vrij (33, Inter)

Junior Firpo (28, Leeds)

Alessandro Florenzi (34, Milan)

Ardian Ismajli (28, Empoli)

Victor Lindelof (30, Manchester United)

Tyrick Mitchell (25, Crystal Palace)

Alberto Moreno (32, Como)

Pedro Pereira (27, Monza)

Reinildo (31, Atletico Madrid)

Sergio Reguilon (28, Tottenham)

Nelson Semedo (31, Wolverhampton)

Greg Taylor (27, Celtic)

Nicolas Tagliafico (32, Lione)

Kyle Walker-Peters (28, Southampton)

Davide Zappacosta (33, Atalanta)

CENTROCAMPISTI

Milan Badelj (36, Genoa)

Josh Brownhill (29, Burnley)

Juan Cuadrado (37, Atalanta)

Abdoulaye Doucouré (32, Everton)

Ondrej Duda (30, Hellas Verona)

Christian Eriksen (33, Manchester United)

Roberto Gagliardini (31, Monza)

Nicolas Haas (29, Empoli)

Liam Henderson (29, Empoli)

Jakub Jankto (29, Cagliari)

Viktor Kovalenko (29, Empoli)

Valentino Lazaro (29, Torino)

Darko Lazovic (34, Hellas Verona)

Karol Linetty (30, Torino)

Luka Modric (39, Real Madrid)

Thomas Partey (32, Arsenal)

Mario Pasalic (30, Atalanta)

Javi Puado (27, Espanyol)

Stefano Sensi (29, Monza)

Matias Vecino (33, Lazio)

Nicolas Viola (35, Cagliari)

Samuele Vignato (21, Monza)

ATTACCANTI

Marko Arnautovic (36, Inter)

Mario Balotelli (34, Genoa)

Dominic Calvert-Lewin (28, Everton)

Cristiano Ronaldo (40, Al-Nassr)

Luka Jovic (27, Milan)

Yann Karamoh (26, Torino)

Alexandre Lacazette (34, Lione)

Junior Messias (34, Genoa)

Danny Ings (32, West Ham)

Ante Rebic (31, Lecce)

Nicola Sansone (33, Lecce)

Florian Thauvin (32, Udinese)