Non solo McTominay: c'è grande curiosità per un altro nuovo acquisto

A Napoli sono tutti pazzi per Scott McTominay, l'acquisto che sicuramente ha conquistato tutti i tifosi ancor prima di iniziare a giocare. Antonio Conte però ha preteso anche l'arrivo di Billy Gilmour dall'Everton, tant'è che la società azzurra ha speso circa 14 milioni di euro per metterglielo a disposizione. Ancora deve capire che cosa gli chiede il tecnico, ma è già sceso in campo contro Cagliari e Juventus, assaggiando così la Serie A.

Un campionato più tattico della Premier League, dove ha comunque collezionato 2 presenze pure in questa stagione. La forza e il segreto di questo calciatore sono la sua bravura nel dribbling e la visione di gioco, che gli consentono di verticalizzare velocizzando la manovra quando è richiesto. Alto 170 centimetri, si giocherà verosimilmente il posto con Lobotka, un altro che, come lui, è bravo pure a interdire, nonostante l'altezza e il peso, 62 chili nel caso dello scozzese, possano far presagire altro. Lo scrive Tmw.