Oggi l'avversaria degli ottavi, ma la testa è all'Empoli: cambia il sostituto di Kvaratskhelia

Un altro pienone è pronto ad accompagnare il Napoli nella sfida contro l'Empoli. La squadra di Luciano Spalletti quest'oggi conoscerà l'avversaria degli ottavi di finale di Champions, ma l'attenzione sarà rivolta alla sfida di domani con l'obiettivo di centrare la decima vittoria di fila in campionato ed avvicinarsi nel migliore dei modi alla conclusione dell'anno prima del mondiale.

Ancora senza Kvaratskhelia

Non dovrebbe esserci nuovamente la stella georgiana, almeno per quanto riguarda una maglia da titolare. Ieri Kvara ha svolto soltanto terapie a Castel Volturno ed a questo punto l'obiettivo può essere averlo al meglio per la sfida contro l'Udinese, senza forzare e rischiare inutilmente. "Che messaggio avrei mandato alla squadra facendolo giocare sul dolore?", le parole di Spalletti dopo Bergamo in questo caso possono tornare d'attualità, considerando la risposta di Elmas ed in generale quella di tutte le seconde linee quando chiamate in causa sin dall'inizio di questa stagione.

Tocca a Raspadori

Spalletti punterà su energie fresche per fare la differenza dopo lo sforzo di Liverpool e Bergamo. In attacco dovrebbe toccare all'attaccante della nazionale, rimasto in panchina nell'ultima sfida, ma probabilmente da esterno per non spezzare il momento magico di Osimhen al centro del tridente. Poi solita alternanza a destra con Politano che torna titolare. In mediana Ndombele potrebbe far rifiatare stavolta Anguissa ed in difesa spazio a Mario Rui come quarto avvicendamento. Il quinto potrebbe essere un centrale difensivo con Ostigard pronto per un'altra occasione.