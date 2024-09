Oggi la ripresa degli allenamenti: prima volta per McTominay e Gilmour

Il Napoli tornerà ad allenarsi oggi a Castel Volturno. Prima seduta per gli scozzesi, McTominay e Gilmour, arrivati in Italia ieri mattina. Sempre ieri erano in città e oggi saranno subito a disposizione del nuovo allenatore.

L'ultimo a rientrare sarà Anguissa che giocherà oggi la sua ultima partita col Camerun prima del rientro in Italia. Conte riflette sulla formazione ma aspetta tutti prima delle scelte definitive.