Oggi parla Conte: un solo vero dubbio di formazione verso la Roma

Da ieri gruppo al completo a Castel Volturno e preparazione che può entrare nel vivo anche dal punto di vista tattico. Antonio Conte, che quest'oggi in conferenza stampa presenterà la sfida di domenica alla Roma, ha ritrovato gli ultimi reduci delle nazionali, compreso Mathias Olivera reduce dal lungo viaggio intercontinentale dopo il secondo impegno con la sua nazionale in Brasile. Proprio l'uruguayano, quantomeno ad oggi, rappresenta l'unico dubbio di formazione del tecnico del Napoli considerando che sono rientrati in settimana gli allarmi scattati prima per Lukaku e poi per McTominay che saranno regolarmente in campo contro i giallorossi con l'obiettivo di confermare il Napoli in testa alla classifica.

Non dovrebbero esserci particolari novità: in attacco Lukaku guiderà il tridente con Kvaratskhelia e Politano, che dovrà garantire il solito aiuto in non possesso, in mediana il ritorno di Lobotka (reduce dalle due gare con la Slovacchia che l'hanno aiutato anche a ritrovare la condizione) con Anguissa e McTominay ed in difesa, davanti a Meret, linea con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno ed a sinistra, infine, l'unico vero ballottaggio. Il favorito è Spinazzola che ha potuto allenarsi con Antonio Conte a Castel Volturno, e toccò a lui ad Empoli nella precedente sosta, ma il titolare è chiaramente Olivera che dà più garanzie in fase difensiva. Nelle due gare con l'Uruguay s'è riconfermato addirittura da difensore centrale, strappando gli elogi di stampa e tifosi in particolare per il match con il Brasile: ieri però s'è già allenato in gruppo e non è escluso che Conte possa rivalutare tra oggi e domani le sue condizioni e chiedergli gli straordinari.