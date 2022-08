Oggi torna a parlare Spalletti: fissata la conferenza stampa pre-Verona

Oggi, in vista del debutto in campionato contro l'Hellas Verona, l'allenatore azzurro si presenterà davanti ai media, in quel di Castel Volturno

TuttoNapoli.net Tornano le conferenze stampa di Luciano Spalletti. Oggi, verso il debutto in campionato contro l'Hellas Verona, l'allenatore azzurro si presenterà davanti ai media alle 15, in quel di Castel Volturno, per presentare la gara. Potrete seguire la conferenza stampa, come di consueto, con la diretta testuale sulle colonne di Tuttonapoli.net.