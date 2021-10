Osimhen ko, chance per Mertens e niente turnover: le ultime sulle idee anti-Salernitana di Spalletti

Tocca a Dries Mertens. Addirittura sei mesi dopo l'ultima volta, l'attaccante belga dovrebbe tornare titolare quest'oggi sul campo della Salernitana con l'obiettivo di trascinare il Napoli alla vittoria, non facendo rimpiangere l'assenza di Victor Osimhen, non convocato ieri dopo un risentimento muscolare, e magari incrementare i suoi 135 gol in azzurro che rappresentano il record all-time della storia del Napoli, ma che è fermo ormai da un bel po' a causa dell'infortunio e poi del ruolo part-time alle spalle del nigeriano o di Zielinski da sotto punta.

Non ci sarà Osimhen

Aveva accusato un fastidio già contro la Roma, riuscendo poi a gestirlo nel match con il Bologna. Un nuovo risentimento in allenamento ha però convinto tutti ad uno stop e nuovi esami nella giornata di oggi. Nulla di grave, ma Osimhen verrà valutato giorno per giorno e non è escluso possa saltare anche l'impegno di Europa League di giovedì a Varsavia per poi pensare ad un rientro nel match di campionato contro il Verona. Anche per le caratteristiche del nigeriano, tutto strappi ed accelerazioni senza risparmiarsi mai, l'obiettivo è il pieno recupero.

Pochi cambi, niente turnover

Nonostante i due giorni e mezzo di intervallo dalla gara di giovedì, Spalletti non dovrebbe proporre particolari rotazioni. Il 3-0 al Bologna 60', con qualche cambio anticipato, è servito a gestire lo sforzo e l'infortunio di Osimhen costringe il tecnico già ad un cambio in più. Rientrerà Zielinski dal primo minuto, così come Politano a destra, e per il resto - considerando anche che è ancora out Manolas per pensare ad un cambio in difesa - spazio gli stessi uomini visti contro il Bologna.