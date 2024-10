Osimhen scatenato, segna ancora col Galatasaray: quarto gol di fila in campionato

Continua il periodo d'oro di Victor Osimhen con il Galatasaray, l'attaccante nigeriano ha infatti segnato il gol vittoria per i suoi nel 2-1 contro la rivale Besiktas. Per l'ex bomber del Napoli è la quarta rete di fila in campionato nelle ultime tre presenze, in stagione fanno sei partecipazioni al gol (4 gol e 3 assist) in sette presenze tra Super Lig ed Europa League.