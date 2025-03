Osimhen segna una tripletta ed è capocannoniere in Turchia: è già a 26 gol in stagione

Victor Osimhen sta giganteggiando in Super Lig, campionato turco, a suon di gol e grandi giocate. Nella gara di oggi del Galatasaray contro l'Antalyaspor, l'attaccante nigeriano - il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli - ha segnato una tripletta aggiornando il suo score che sale a 26 reti e cinque assist in 29 presenze tra tutte le competizioni. Se il Galatasaray è ora in vetta alla classifica a +10 sulla seconda (con due gare in più) grande merito è certamente anche di Osimhen, ora pure capocannoniere.

