Osimhen-show col Sassuolo: il 54% degli utenti di TN lo elegge migliore in campo

E' semplicemente inarrestabile Victor Osimhen. Da quand'è tornato in campo segna un gol ogni 40 minuti praticamente, ne ha realizzati già sei in quattro partite. Nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo il nigeriano ha realizzato una tripletta, la prima da quando gioca in Italia. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno eletto il nigeriano come MVP della sfida. E' stato scelto dal 54% come migliore in campo. Al secondo posto Kvaratskhelia con il 23%.