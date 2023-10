Ospite speciale per Casertana-Catania: in tribuna al Pinto c'è il capitano Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato l'ospite speciale del match di Serie C tra Casertana e Catania.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato l'ospite speciale del match di Serie C tra Casertana e Catania. In tribuna, al Pinto, l'azzurro ha assistito al primo tempo della sfida vinta 4-0 dai siciliani. L’invito è stato mandato da Giacomo Casoli, centrocampista dei padroni di casa ed ex compagno di Di Lorenzo ai tempi del Matera.

In panchina, tra l’altro, c’è anche il portiere Davide Marfella, compagno di squadra al Napoli fino alla passata stagione. Il terzino si è trattenuto per la prima frazione di gioco con la dirigenza, il presidente D’Agostino e la figlia Filomena che si sono confrontati con Di Lorenzo durante la sua permanenza allo stadio. A riportarlo è il portale lacasadic.