Ottimo primo tempo del Napoli: 1-0 al 45' con Osimhen scatenato

Il Napoli ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo dopo 45' di ottima fattura. La squadra di Spalletti ha sbloccato con Insigne su rigore, procurato da un Osimhen scatenato, ed ha avuto tante occasioni a campo aperto con i difensori nerazzurri in difficoltà nel leggere le giocate del nigeriano.