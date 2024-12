Ufficiale Pallone d'Oro africano, dopo Osimhen vince un altro nigeriano: è Lookman il premiato

Importantissimo riconoscimento per Ademola Lookman e per la sua Atalanta. L'attaccante nigeriano protagonista della notte di Dublino che ha portato l'Europa League, infatti, ha vinto il Pallone d'Oro africano. L'annuncio lo ha dato direttamente il club bergamasco, con Lookman che dopo essere stato l'unico giocatore africano fra i finalisti del Pallone d'Oro ha vinto anche il Men's Player of the Year della CAF.

