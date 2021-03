Palo per Osimhen, in campo per 90': la Nigeria vince 1-0

Novanta minuti in campo per Victor Osimhen con la sua Nigeria, che ha battuto 1-0 il Benin per la gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Il centravanti di proprietà del Napoli, partito titolare, ha giocato un ottimo match colpendo anche un palo. Il gol è stato di Onuachu che è entrato al 71esimo minuto.