Video Parata Scudetto, ADL scatenato sul bus scoperto: incita i tifosi

Una parata scudetto unica, nella cornice spettacolare del lungomare di Napoli tra centinaia di migliaia di tifosi azzurri in delirio. Resterà per anni negli occhi e nelle menti degli appassionati di calcio la festa che andata in scena oggi a Napoli, con la squadra campione d'Italia che ha sfilato su due bus scoperti.

Si è scatenato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che dal bus incitava i tifosi presenti in strada. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.