Pari Cremonese, Gaetano titolare e tra i migliori: "Dai suoi piedi le migliori azioni"

In Serie B finisce 0 a 0 la sfida tra Cremonese e Venezia. Gara da titolare per Gaetano sostituito dopo un'ora di gioco. Per i suoi, è risultato tra i migliori in campo. Voto 6.5 da TMW: "Molinaro fatica non poco a stargli dietro. Da trequartista varia su tutto il fronte offensivo e dai suoi piedi nascono le occasioni più ghiotte".