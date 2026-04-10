Parma-Napoli, Sky: Alisson verso la panchina: le possibili scelte di Conte
TuttoNapoli.net
Secondo quanto riportato, Alisson Santos dovrebbe partire ancora dalla panchina, confermando una gestione prudente del giocatore da parte dello staff tecnico.
Arrivano le ultime indicazioni da parte della redazione di Sky Sport sulle possibili scelte di Antonio Conte per la prossima sfida del Napoli contro il Parma. Secondo quanto riportato, Alisson Santos dovrebbe partire ancora dalla panchina, confermando una gestione prudente del giocatore da parte dello staff tecnico.
Ritorni importanti in attacco
Buone notizie invece per quanto riguarda il reparto offensivo: Rasmus Hojlund e Matteo Politano sono pronti a tornare titolari contro il Parma. Una scelta che potrebbe garantire maggiore dinamismo e pericolosità in avanti, con Conte intenzionato a puntare su soluzioni già collaudate per dare continuità ai risultati positivi della squadra.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
12 apr 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Parma
|Napoli
In primo piano
Alisson: "Un top club come il Napoli era il mio sogno da bambino! Città? Mi sento a casa. Sul Maradona..."
Fabio TarantinoCalciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la lezione di ‘Corto Muso’
Davide BarattoNapoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com