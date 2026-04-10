Sprint per Alajbegovic! Si prova a chiudere subito per il nuovo Kvara, le cifre

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Tutto su Alajbegovic, il nuovo Kvara che il Napoli vuole acquistare quanto prima per evitare la concorrenza e pericolose aste. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che fa il punto della situazione sul talento bosniaco che è nel mirino del club azzurro. Kerim-Sam Alajbegovic, classe 2007, serbo, del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Un calciatore già da settimane accostato al Napoli e che si era messo in mostra anche contro l'Italia ai playoff durante la finale costata il Mondiale agli azzurri. Un esterno che gioca a sinistra e che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di Alisson per il classico gioco delle coppie. Il Napoli si ritroverebbe due esterni di talento sull'out mancino.

Calciomercato Napoli, assalto al talento bosniaco

"Un anno fa, il Salisburgo ha fatto il colpaccio, acquistandolo dal Leverkusen per appena due milioni di euro. Il Bayer, però, era convintissimo delle sue qualità e lo ha lasciato andare solo per dargli la possibilità di giocare titolare in prima squadra, con costanza. E mantenendo un diritto di riacquisto da 8 milioni, già esercitato. Alajbegovic oggi vale almeno il doppio, se non il triplo. E prenderlo a 20-25 milioni può essere ancora un grande affare. Giovanissimo, ma dal talento cristallino e dalla personalità smisurata, Kerim ha tutto ciò che serve per far innamorare il Maradona. E insieme ad Alisson e Hojlund formerebbe un tridente da sogno. Molto giovane, certo. Ma dal potenziale esplosivo".