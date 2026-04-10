Addio Conte? Gazzetta: "ADL si libererebbe di super-ingaggio. Scudetto prezzo altissimo da pagare"

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"Il ritorno di Antonio Conte in Nazionale sarebbe il classico scenario "win-win"". Lo si legge su La Gazzetta dello Sport. Il giornalista Marco Iaria parla di quelle che potrebbero essere le conseguenze del ritorno di Conte sulla panchina dell'Italia che permetterebbe al Napoli di "liberarsi dell'ingaggio pesantissimo di un tecnico che richiede molto anche nella costruzione della rosa.

Intendiamoci, Conte è sempre stato un valore aggiunto per le squadre che ha allenato: sarebbe ingeneroso non tenere conto della sua abilità nel valorizzare il capitale umano a disposizione. Ma nel caso del Napoli, un'analisi a mente fredda di costi e benefici indica che il prezzo per l'eccellente risultato - il quarto scudetto nella storia della società è stato probabilmente troppo alto da pagare. Specie per un club dalle caratteristiche gestionali come quelle del Napoli: autosufficiente e abituato a non dipendere dalle elargizioni della proprietà. Non è un caso, forse, che De Laurentiis, a differenza di quanto avvenuto con Spalletti, abbia reagito così alla prospettiva di un addio di Conte: «Se me lo chiedesse Antonio, penso che direi di sì».".