Hojlund 'vede' il Parma: arriva un'ottima notizia da Castel Volturno

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Rasmus Hojlundsta meglio. La prima notizia venuta fuori ieri dal centro sportivo di Castel Volturno, in occasione della ripresa degli allenamenti dopo il giorno di pausa all’inglese concesso da Conte al gruppo a quarantotto ore dalla vittoria contro il Milan, riguarda il centravanti. Ne parla il Cds oggi in edicola che fa sapere come i bomber danese sia in ripresa e dunque pronto ad esserci domenica a Parma.

Non c'è ancora nessuna certezza ma c'è ottimismo per rivederlo in campo al Tardini. Anche perché l'ex United è l’unico centravanti di ruolo a disposizione verso la trasferta di domenica a Parma, considerando che Lukaku è ancora in Belgio, ma anche uno dei pilastri fondamentali della squadra (come testimoniato dal numero di presenze collezionate e dalla leadership nel gruppo in fatto di minuti totalizzati in campionato).