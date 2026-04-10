Offerto Ugarte, contatti per Joao Gomes e la pista Rios: Romano fa il punto a centrocampo

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Il Napoli si muove sottotraccia sul mercato, soprattutto a centrocampo, ma senza accelerate immediate.

Il Napoli si muove sottotraccia sul mercato, soprattutto a centrocampo, ma senza accelerate immediate. A fare il punto è Fabrizio Romano, che aggiorna sulle possibili strategie del club azzurro. “Voglio tornare su un nome che è quello di João Gomes del Wolverhampton, perché continua il movimento su questo ragazzo. Il Napoli continua a parlarne con Jorge Mendes, procuratore del giocatore”, ha spiegato. Sul centrocampista brasiliano, però, non c’è solo il Napoli: “Ci sono anche club spagnoli, ma soprattutto inglesi”.

Gomes, Rios, Ugarte: il punto sugli obiettivi a centrocampo

Prosegue Romano: “Siamo ancora in una fase molto embrionale, non siamo alla fase di discorsi avanzati per chiudere un centrocampista a breve”. Il Napoli, infatti, ha già diversi elementi in rosa e dovrà valutare eventuali uscite. Romano chiarisce anche altri scenari: “Tra Ríos e João Gomes sono profili diversi, non è un discorso ‘o uno o l’altro’”. Su Ugarte, infine: “È stato semplicemente offerto, ma al momento il club ha altre priorità”.