Parte il ritiro di Dimaro: subito cinque rinforzi ed altri due da sbloccare

E’ tutto pronto. Dopo questi tre giorni di test fisici a Castel Volturno, a gruppi, quest’oggi il Napoli Campione d’Italia al completo - e con le nuove maglie scudettate presentate ieri - partirà per Dimaro (per la 14esima volta) e già nel pomeriggio scenderà in campo aprendo il primo dei due ritiri estivi, come sempre totalmente aperto ai tifosi del Napoli che arriveranno da ogni parte d’Italia e non solo. La novità è rappresentata da un secondo terreno di gioco, voluto fortemente da Antonio Conte, una palestra rinnovata ai bordi del campo principale ed una nuova tribuna per portare la capienza totale per allenamenti e amichevoli (in programma i test cn Arezzo e Catanzaro) a 2.200 posti.

Le novità in campo

Sul terreno di gioco ci saranno ben cinque acquisti e che presto, forse già nei prossimi giorni, dovrebbero diventare persino di più. L’attrazione principale sarà Kevin De Bruyne, al pari probabilmente solo della coppa Scudetto esposta nel villaggio all’esterno del campo, e gli altri volti nuovi saranno Marianucci e Lang. Dopo le visite mediche si aggregheranno anche Beukema e Lucca per i quali ieri in serata sono stati ultimati tutti i dettagli burocratici. Mai il Napoli si era presentato in Trentino con cinque rinforzi e raramente con tutti i big dell’organico a disposizione dal primo giorno. Un vantaggio non da poco per Conte, che aveva messo come condizione della sua permanenza proprio la tempistica del mercato, ma il Napoli non si ferma qui.

Altri due rinforzi in arrivo e tanto lavoro in uscita

Il Napoli non si ferma e torna all’assalto al Bologna: stavolta per Ndoye, valutato almeno 40mln. Da tempo c’è l’accordo col giocatore che vuole fare uno step ulteriore in carriera, come il suo grande amico Beukema. L’altra operazione da chiudere per alzare la competizione, come concordato con Conte, è quella per il portiere con Milinkovic-Savic del Torino in pole, ma il Napoli conta con lo stesso interlocutore di sbloccare Ngonge. Tanto lavoro anche in uscita per monetizzare ma anche per evitare un ritiro eccessivamente affollato tra i tanti rientri e gli elementi che non rientrano nei piani: Folorunsho è diretto a Cagliari, Zerbin al Pisa, probabilmente con Simeone (in questo caso a titolo definitivo) ma gli elementi da piazzare restano tanti.