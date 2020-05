"Per Ciro Mertens": lettera e sciarpa all'ingresso di casa per il belga

Napoli si mobilita per Dries Mertens. Le voci di un addio del belga, in scadenza di contratto a giugno, si moltiplicano ed i tifosi cercano in tutti i modi di convincere il loro idolo a restare. A tal proposito, nelle ultime ore è apparsa all'esterno del cancello della sua abitazione in via Posillipo una sciarpa del Napoli e una lettera "Per Ciro Dries Mertens". Lo scatto è diventato virale sui social, a testimonianza del grande legame tra l'attaccante e la tifoseria.