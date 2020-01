Percentuale realizzativa sotto porta, il Napoli ultimo in classifica (4%) riceve la squadra più spietata

Lontanissime in classifica, Napoli e Juventus sono addirittura agli opposti nella classifica speciale della percentuale realizzativa. Dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della squadra partenopea lo scorso dicembre, il Napoli è la formazione che ha registrato la percentuale realizzativa più bassa in campionato (4.3%) – la Juventus è prima in questa graduatoria nello stesso periodo (16.9%). Una differenza dovuta alla qualità degli attaccanti, ma anche al modo di arrivare al tiro e le difficoltà degli azzurri che per limitare i danni hanno per ora arretrato il baricentro e impostato le gare più che altro sulla voglia e lo spirito di squadra.