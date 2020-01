Perugia, colpo di scena: non sarà Colantuono l'erede di Oddo, scelto nuovo tecnico

Colpo di scena in casa Perugia. Sembrava imminente la firma di Colantuono, allenatore scelto per sostituire Oddo, invece la dirigenza umbra ha optato per il clamoroso ritorno di Serse Cosmi. Notizia, questa, che interessa anche il Napoli, che affronterà proprio il Perugia agli ottavi di Coppa Italia il prossimo 14 gennaio alle ore 15 al San Paolo.