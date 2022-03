Pioli ritrova un Napoli in corsa per lo Scudetto: l'ultima volta era alla Fiorentina e costò il titolo

Per Stefano Pioli sarà il 25esimo match contro i campani. Una storia iniziata addirittura in cadetteria, quando nel 2003-2004 strappò un doppio pareggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Stefano Pioli sarà il 25esimo match contro i campani. Una storia iniziata addirittura in cadetteria, quando nel 2003-2004 strappò un doppio pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, con la Salernitana. Successivamente ecco i match di Serie A. Gli ultimi 2 sono finiti entrambi per 0-1. La vittoria più recente risale all’ottava giornata 2020-2021, 3-1. Mentre per rintracciare un segno X dobbiamo andare indietro di un altro anno, al girone di ritorno della stagione precedente. Però non scordiamo che Pioli contribuì a far perdere lo scudetto (in albergo) agli azzurri nella stagione 2017-2018. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

7 vittorie Pioli

7 pareggi

10 vittorie Napoli

24 gol fatti dalle squadre di Pioli

31 gol fatti dal Napoli