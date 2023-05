Playoff Serie B, Bari ko nell'andata delle semifinali: vittoria di misura del Sudtirol

Sembra non volersi fermare più il piccolo, grande, Sudtirol di Pierpaolo Bisoli.

Sembra non volersi fermare più il piccolo, grande, Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Nell'andata delle semifinali playoff di Serie B la formazione altoatesina è riuscita battere il Bari per 1-0 grazie ad una rete al 92' di Matteo Rover. Appuntamento per il match di ritorno al 'San Nicola' fissato per venerdì 2 giugno alle ore 20.30.